***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 11:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.090828 TL dir. 25.12.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 24,06 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.12.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229250
BIST
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11:297.293
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 28,20
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2929,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2138
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2932,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3433
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:291.946,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.946,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SMRTG
|53,80
|58.889.910
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,22
|15.136.480
|% 7,64
|
|IZMDC
|5,39
|56.711.801
|% 7,37
|
|FLAP
|9,51
|37.193.077
|% 7,22
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.750.000
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.690.924
|% -9,97
|
|THYAO
|229,60
|2.140.932.581
|% 1,50
|
|TUPRS
|141,80
|1.177.848.930
|% 2,01
|
|AKBNK
|37,96
|775.004.847
|% -0,21
|
|ISCTR
|22,52
|745.987.567
|% -0,44
|
|ASELS
|43,78
|728.991.559
|% -0,91
|
|ISCTR
|22,52
|745.987.567
|% -0,44
|
|YKBNK
|19,88
|650.882.078
|% -0,90
|
|EKGYO
|6,86
|186.177.498
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|119.215.864
|% -9,88
|
|ODAS
|7,61
|158.674.354
|% 0,79
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3293
|29,3356
|% 0,63
|
|Euro
|32,3461
|32,3698
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,1410
|37,3272
|% 0,58
|
|Frank
|34,1143
|34,3198
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|973,07
|975,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,48
|1.195,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,68
|2.063,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:26
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