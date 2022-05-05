***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.05.2022 09:11
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 219.254,108 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 06.05.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026491
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0716
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8111
En Düşük
14,7014
18:0515,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0616
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7460
En Düşük
15,6227
18:05904,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 13,59
|Açılış
|: 904,17
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
904,18
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|64,00
|853.887.225
|% 100,00
|
|BMSCH
|8,32
|130.504.051
|% 2,35
|
|BOBET
|4,46
|30.157.292
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,38
|22.827.716
|% 0,00
|
|BOBET
|4,46
|30.157.292
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,38
|22.827.716
|% 0,00
|
|CONSE
|4,10
|43.399.095
|% 0,00
|
|DAPGM
|27,72
|24.574.676
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7758
|14,8044
|% 0,49
|
|Euro
|15,6845
|15,7213
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,5300
|18,6230
|% -0,10
|
|Frank
|15,1347
|15,2259
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9333
|3,9531
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|19,71
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,64
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|