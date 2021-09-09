***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.09.2021 18:14
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963024
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
0
En Düşük
0
18:058,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,4597
En Düşük
8,4311
18:059,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 9,9750
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|Önceki Kapanış
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10,0201
En Düşük
9,9706
18:05489,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 489,47
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|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,74
|325.400.059
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,95
|35.970.397
|% 0,00
|
|DOAS
|29,50
|72.522.749
|% 0,00
|
|KZBGY
|23,74
|34.280.104
|% 0,00
|
|EREGL
|18,07
|394.213.544
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|325.400.059
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,95
|35.970.397
|% 0,00
|
|DOAS
|29,50
|72.522.749
|% 0,00
|
|KZBGY
|23,74
|34.280.104
|% 0,00
|
|EREGL
|18,07
|394.213.544
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,00
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4337
|8,4385
|% 0,01
|
|Euro
|9,9794
|9,9878
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,6564
|11,7149
|% 0,12
|
|Frank
|9,1744
|9,2296
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,74
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,05
|72,05
|0,60
|