***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OYLUM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963024BIST