***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:23
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838579
BIST
14:2696.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 798,34
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
14:266,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9279
En Düşük
6,8896
14:267,5343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
14:26385,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,19
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
385,83
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.565.263
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|DITAS
|15,36
|6.193.307
|% 9,95
|
|DOCO
|358,10
|77.958.275
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.745.210
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,60
|27.043.713
|% -9,92
|
|IHEVA
|1,89
|134.509.418
|% -9,57
|
|PGSUS
|50,70
|899.582.621
|% -8,57
|
|ASELS
|26,98
|745.519.377
|% 2,04
|
|THYAO
|10,31
|701.902.220
|% -0,48
|
|ECILC
|4,64
|503.585.300
|% 6,18
|
|MGROS
|29,46
|423.290.077
|% 2,08
|
|ECILC
|4,64
|503.585.300
|% 6,18
|
|YKBNK
|1,95
|196.107.980
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,60
|44.875.841
|% -1,64
|
|IEYHO
|0,55
|38.777.481
|% -1,79
|
|IHLGM
|1,02
|70.602.829
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6278
|8,6711
|% -0,03
|
|Frank
|7,1400
|7,1830
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8370
|1,8462
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|16,96
|
|Altın Gr.
|385
|386
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.533
|29,30
|
|Tam
|2.545
|2.607
|30,10
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|14,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|28,80
|28,80
|1,11
|