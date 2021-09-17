***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 10:00
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964207
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.424
En Düşük
1.424
18:058,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5463
En Düşük
8,5060
18:0510,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0828
En Düşük
10,0237
18:05484,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,68
|Açılış
|: 484,20
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
484,73
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|18,44
|3.954.255
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|6.350.023
|% 9,95
|
|TDGYO
|7,01
|138.462
|% 4,78
|
|YEOTK
|53,85
|16.747.296
|% 3,96
|
|ATAGY
|4,28
|12.861
|% 3,88
|
|NIBAS
|10,55
|211.496
|% -9,98
|
|IHGZT
|1,05
|61.488.680
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,75
|5.299.601
|% -9,06
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|KTSKR
|68,45
|771.911
|% -5,06
|
|GARAN
|9,59
|1.688.440.856
|% 0,95
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% 0,00
|
|EREGL
|17,11
|490.783.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|GARAN
|9,59
|1.688.440.856
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5434
|8,5458
|% 0,23
|
|Euro
|10,0709
|10,0761
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7443
|11,8032
|% 0,21
|
|Frank
|9,1743
|9,2296
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2699
|2,2813
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,02
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|-0,29
|