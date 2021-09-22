***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 10:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964808
BIST
12:001.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:008,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
12:0010,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0420
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
12:00493,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YEOTK
|60,50
|18.089.500
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|822.295
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.606.360
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.812.160
|% 9,93
|
|UNLU
|6,34
|70.377.018
|% 9,12
|
|AVGYO
|2,27
|45.513.272
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,22
|49.762.104
|% -5,79
|
|NIBAS
|9,06
|7.141.502
|% -4,53
|
|BJKAS
|6,47
|86.159.493
|% -4,43
|
|AKYHO
|2,71
|14.996.624
|% -4,24
|
|THYAO
|13,06
|449.857.896
|% 0,08
|
|EREGL
|16,49
|350.468.583
|% 2,68
|
|TEZOL
|17,41
|317.619.337
|% 3,32
|
|KRDMD
|6,43
|288.550.841
|% 1,90
|
|GARAN
|9,25
|265.519.276
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,40
|128.783.675
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|288.550.841
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,38
|87.308.626
|% 1,71
|
|PETKM
|6,24
|213.879.540
|% 1,79
|
|THYAO
|13,06
|449.857.896
|% 0,08
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6459
|8,6480
|% 0,24
|
|Euro
|10,1501
|10,1539
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,7596
|11,8186
|% 0,08
|
|Frank
|9,3358
|9,3920
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2985
|2,3100
|% 0,22
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,56
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|1,09
|