***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965278
BIST
11:171.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:178,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8433
11:1710,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0611
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3442
11:17499,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ORCAY
|17,32
|18.103.537
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.319.931
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|12.956.556
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.276.942
|% 9,94
|
|BURCE
|24,82
|6.190.758
|% 9,92
|
|KTSKR
|50,50
|9.185.511
|% -6,05
|
|BJKAS
|5,89
|48.413.732
|% -4,23
|
|AGYO
|2,85
|10.740.431
|% -3,72
|
|KIMMR
|3,89
|101.266.909
|% -3,23
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,59
|391.052.593
|% -0,22
|
|GARAN
|8,87
|381.865.628
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,40
|173.432.906
|% 1,44
|
|SISE
|8,24
|163.903.127
|% 0,61
|
|PETKM
|6,36
|144.872.328
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,34
|138.460.445
|% 0,86
|
|GARAN
|8,87
|381.865.628
|% 0,57
|
|THYAO
|13,59
|391.052.593
|% -0,22
|
|KIMMR
|3,89
|101.266.909
|% -3,23
|
|SKBNK
|0,98
|22.454.717
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8632
|8,8680
|% 0,02
|
|Euro
|10,3676
|10,3724
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0906
|12,1513
|% 0,03
|
|Frank
|9,5032
|9,5604
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% -0,07
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,61
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,75
|