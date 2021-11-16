***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 16:44
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978064
BIST
18:001.685
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -17,56
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0010,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2278
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2856
En Düşük
10,0421
18:0011,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2452
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6813
En Düşük
11,4245
18:00614,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 11,65
|Açılış
|: 614,33
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|25,34
|55.413.778
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|97.325.698
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.122.909
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,00
|14.785.791
|% -8,68
|
|ARASE
|95,40
|87.106.766
|% -8,62
|
|TSKB
|1,58
|487.892.269
|% -8,14
|
|PENTA
|161,50
|47.895.874
|% -8,13
|
|NUGYO
|10,12
|11.712.009
|% -7,33
|
|GARAN
|12,09
|3.910.287.239
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,35
|3.090.200.333
|% -1,18
|
|AKBNK
|7,00
|2.820.636.650
|% 0,43
|
|PETKM
|7,92
|2.264.447.740
|% -0,13
|
|THYAO
|17,74
|1.709.283.258
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,35
|3.090.200.333
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,17
|474.884.688
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,00
|2.820.636.650
|% 0,43
|
|GARAN
|12,09
|3.910.287.239
|% 3,96
|
|TSKB
|1,58
|487.892.269
|% -8,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2774
|10,2856
|% 2,26
|
|Euro
|11,6667
|11,6813
|% 2,14
|
|Sterlin
|13,7442
|13,8131
|% 2,22
|
|Frank
|11,0133
|11,0796
|% 1,74
|
|Riyal
|2,7297
|2,7434
|% 2,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-1,30
|
|Altın Gr.
|614
|615
|11,84
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,14
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|0,04
|