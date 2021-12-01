***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 10:07
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980414
BIST
11:121.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 44,20
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.854
En Düşük
1.823
11:1213,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1328
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1215,4097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1168
|Açılış
|: 15,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:12771,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -7,55
|Açılış
|: 772,14
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.874.319
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.765.167
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|56.368.294
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|6.262.206
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,08
|815.259.502
|% 4,99
|
|SISE
|13,15
|690.336.178
|% 4,78
|
|KRDMD
|8,88
|579.692.931
|% 3,86
|
|GARAN
|11,57
|520.981.767
|% 1,31
|
|SASA
|45,24
|506.338.040
|% 4,24
|
|TSKB
|1,51
|131.006.397
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,24
|213.953.894
|% 2,21
|
|KRDMD
|8,88
|579.692.931
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,26
|141.071.333
|% 0,89
|
|PETKM
|7,97
|481.615.076
|% 2,18
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5284
|13,5383
|% -0,97
|
|Euro
|15,3609
|15,4097
|% -0,75
|
|Sterlin
|17,8589
|17,9485
|% -1,46
|
|Frank
|14,5968
|14,6847
|% -1,57
|
|Riyal
|3,5762
|3,5941
|% -1,55
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|10,38
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,94
|71,94
|2,71
|
Seans Raporu
11:12
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11:21FRIGO
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 56 artarak (% 2.41 ) 1, 640
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11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, AKFGY, ISBTR, COSMO, SONME