***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 11:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002043
BIST
15:252.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,95
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
15:2513,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0349
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
15:2515,5079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0587
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
15:25812,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,29
|Açılış
|: 812,64
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler15:23
|RALYH
|7,70
|15.706.776
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|SILVR
|6,72
|31.691.872
|% 9,98
|
|MERIT
|32,00
|55.924.453
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.701.648
|% 9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|90,50
|21.624.612
|% -7,08
|
|POLTK
|540,90
|80.666.164
|% -6,61
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|GEREL
|4,93
|66.273.168
|% -5,37
|
|THYAO
|29,90
|2.710.433.764
|% -0,20
|
|KRDMD
|12,01
|920.839.537
|% 0,76
|
|EREGL
|28,48
|725.355.047
|% -0,28
|
|SISE
|13,57
|645.578.311
|% 0,74
|
|TUPRS
|198,50
|599.325.663
|% 1,95
|
|YKBNK
|4,06
|545.330.142
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,34
|262.560.925
|% 1,30
|
|THYAO
|29,90
|2.710.433.764
|% -0,20
|
|DOHOL
|2,97
|264.649.593
|% 2,77
|
|KRDMD
|12,01
|920.839.537
|% 0,76
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6233
|13,6265
|% 0,24
|
|Euro
|15,4955
|15,5087
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,4249
|18,5173
|% 0,40
|
|Frank
|14,6694
|14,7577
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6213
|3,6394
|% 0,23
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,95
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,00
|
|Cumhuriyet
|5.408
|5.490
|-2,00
|
|Tam
|5.381
|5.515
|-5,32
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,57
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|1,46
|