***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2022 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011270
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
0
En Düşük
0
18:0514,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0833
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7921
En Düşük
14,6600
18:0516,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0786
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
18:05919,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,80
|Açılış
|: 919,00
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|VESTL
|25,08
|210.551.814
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,07
|1.115.319
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|VESTL
|25,08
|210.551.814
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,07
|1.115.319
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7655
|14,7838
|% 0,56
|
|Euro
|16,3763
|16,4075
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,3959
|19,4932
|% 0,75
|
|Frank
|15,7203
|15,8150
|% 0,72
|
|Riyal
|3,9278
|3,9475
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,27
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,64
|