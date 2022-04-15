***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 10:18
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021013
BIST
11:452.473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,04
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:4514,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:4515,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:45929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IHAAS
|16,94
|17.595.989
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.164.165
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.535.898
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,70
|21.924.065
|% 8,95
|
|OYLUM
|2,32
|4.108.149
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ALBRK
|1,90
|24.023.760
|% -4,04
|
|ERSU
|5,09
|27.145.242
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,74
|2.808.003
|% -3,60
|
|THYAO
|37,54
|924.392.804
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|GARAN
|13,64
|499.181.122
|% -0,44
|
|SISE
|17,37
|435.824.885
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,20
|370.810.009
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|TSKB
|1,87
|256.469.132
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|244.414.045
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,12
|313.265.843
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|65.740.485
|% -0,84
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6327
|14,6347
|% 0,21
|
|Euro
|15,8333
|15,8516
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0704
|19,1660
|% 0,11
|
|Frank
|15,4661
|15,5592
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8903
|3,9098
|% 0,16
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|