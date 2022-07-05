***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:27
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041423
BIST
10:282.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,83
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:2816,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1247
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9509
En Düşük
16,7799
10:2817,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:28981,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,99
|Açılış
|: 981,54
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,40
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:28
|RTALB
|6,74
|18.789.986
|% 5,48
|
|GEDZA
|22,96
|12.923.540
|% 5,03
|
|TETMT
|237,00
|1.828.679
|% 5,01
|
|AKFGY
|2,26
|33.210.978
|% 3,20
|
|GZNMI
|43,32
|3.767.185
|% 2,95
|
|ULUSE
|207,00
|9.256.769
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MZHLD
|83,00
|2.018.625
|% -4,60
|
|OYLUM
|2,56
|3.646.645
|% -4,12
|
|THYAO
|47,58
|628.312.819
|% -0,21
|
|EREGL
|26,40
|290.879.067
|% 1,69
|
|KOZAL
|195,70
|253.511.054
|% -0,41
|
|KOZAA
|28,92
|196.610.650
|% 2,19
|
|SISE
|21,26
|189.980.791
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,82
|144.997.904
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|87.175.730
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,28
|93.625.025
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|36.489.493
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,88
|167.366.921
|% 1,97
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9311
|16,9509
|% 0,74
|
|Euro
|17,5830
|17,5988
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,3520
|20,4541
|% 0,33
|
|Frank
|17,4880
|17,5934
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4888
|4,5113
|% 0,51
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,02
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.640
|14,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
10:28
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