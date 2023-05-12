***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 14:02
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150825
BIST
16:374.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,90
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3719,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3721,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1499
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:371.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.014.893
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,60
|14.440.784
|% 8,70
|
|ELITE
|12,37
|28.305.658
|% 8,41
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,31
|64.933.578
|% -9,89
|
|KRGYO
|16,28
|26.399.067
|% -8,59
|
|ULAS
|14,90
|9.833.881
|% -8,48
|
|KRSTL
|6,96
|36.447.231
|% -8,18
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|KCHOL
|99,15
|4.671.451.601
|% 2,64
|
|THYAO
|134,00
|4.343.844.507
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,89
|1.349.113.152
|% -0,67
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|SKBNK
|2,41
|361.907.134
|% -1,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5831
|19,6070
|% 0,31
|
|Euro
|21,5041
|21,5135
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|