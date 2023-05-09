***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2023 17:37
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148913
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0789
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.271,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,37
|99.188.870
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|52.629.875
|% 9,94
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,34
|45.666.855
|% -9,94
|
|GSRAY
|8,86
|726.779.894
|% -8,47
|
|LINK
|34,00
|16.427.274
|% -8,26
|
|EDIP
|6,03
|15.475.873
|% -6,51
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5178
|19,5228
|% 0,11
|
|Euro
|21,3729
|21,3778
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,5501
|24,6732
|% 0,06
|
|Frank
|21,8129
|21,9443
|% -0,10
|
|Riyal
|5,1891
|5,2151
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,82
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.636
|20,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|-1,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM