***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2023 10:50
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152988
BIST
12:284.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,91
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2819,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0295
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2821,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:281.250,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.250,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:28
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.795,00
|21.825.901
|% 9,19
|
|SAMAT
|26,06
|6.387.567
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|SASA
|48,80
|1.723.302.152
|% 5,99
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|THYAO
|134,40
|1.446.955.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,26
|516.191.018
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|489.131.008
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,55
|657.469.666
|% 0,76
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8500
|19,8541
|% 0,15
|
|Euro
|21,4237
|21,4527
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5170
|24,6399
|% -0,20
|
|Frank
|21,9600
|22,0922
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2770
|5,3035
|% 0,18
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-12,23
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.251
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.490
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,81
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|-0,02
|