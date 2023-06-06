***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2023 11:17
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156354
BIST
12:075.431
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 58,77
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0721,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2473
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0723,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,3009
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:071.356,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.355,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,69
|148.193.772
|% 7,66
|
|BURCE
|161,70
|95.212.614
|% 7,58
|
|IMASM
|21,80
|464.303.552
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.426.611
|% -9,97
|
|MARKA
|11,56
|48.197.215
|% -6,62
|
|ADEL
|141,30
|43.407.342
|% -6,36
|
|DOGUB
|19,32
|17.706.545
|% -5,76
|
|THYAO
|165,10
|4.291.096.533
|% 0,36
|
|SASA
|65,75
|3.477.057.572
|% 3,06
|
|KCHOL
|96,90
|2.777.343.424
|% 3,30
|
|ASELS
|53,90
|2.621.723.453
|% 5,48
|
|EREGL
|35,56
|1.989.658.501
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,58
|1.132.681.391
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,96
|1.633.103.939
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,66
|1.477.104.230
|% 0,24
|
|AKBNK
|18,04
|1.678.565.745
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,61
|196.053.099
|% 0,38
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5053
|21,5100
|% 1,19
|
|Euro
|23,1163
|23,1882
|% 1,26
|
|Sterlin
|26,6450
|26,7787
|% 1,12
|
|Frank
|23,6520
|23,7944
|% 1,24
|
|Riyal
|5,7197
|5,7483
|% 1,19
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.357
|15,88
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.086
|9.322
|121,20
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,27
|16,29
|0,17
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-1,60
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20GRTRK
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 473 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 851.00 milyon TL de
-
12:19DOCO
Yüzde 4.19 oranında artışla 2, 740.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395 adet işlem
-
12:18BURCE
Yüzde 7.39 oranında artışla 161.40 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 627 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 955, 696 adet işlem