***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.08.2023 09:07
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ertuğrul Ergül tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189828
BIST
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12:467.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,77%
|| 213,52
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
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7.837
En Yüksek
7.954
12:4626,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0389
|Açılış
|: 26,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4628,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1459
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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28,9892
En Düşük
28,2950
12:461.635,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.634,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IZENR
|44,66
|883.396.951
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.341.829
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.580.502
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.635.797
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.980.948
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|56.252.908
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,66
|342.506.928
|% -6,80
|
|EUKYO
|11,38
|6.582.494
|% -4,29
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|THYAO
|246,90
|4.827.259.781
|% 3,74
|
|TUPRS
|139,90
|4.160.766.704
|% 4,79
|
|ASTOR
|134,70
|3.687.767.426
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|YKBNK
|17,09
|3.325.534.499
|% 2,83
|
|ZOREN
|4,92
|700.635.366
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|1.194.332.797
|% -0,69
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5520
|26,5724
|% 0,15
|
|Euro
|28,7073
|28,7585
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3054
|33,4724
|% 0,11
|
|Frank
|29,9425
|30,1228
|% 0,15
|
|Riyal
|7,0632
|7,0987
|% 0,17
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,40
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.003
|11.083
|-18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.563
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,22
|