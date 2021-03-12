***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 15:34
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917892
BIST
16:001.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:007,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1043
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:009,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:00415,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,76
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRILC
|17,71
|10.108.620
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.435.867
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.815.980
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,12
|41.778.727
|% -6,29
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|EPLAS
|36,00
|4.730.222
|% -5,26
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|SASA
|45,10
|964.662.430
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|TCELL
|16,65
|535.392.673
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,76
|357.876.660
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,93
|83.703.915
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5758
|7,5802
|% 1,40
|
|Euro
|9,0448
|9,0508
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4826
|10,5352
|% 0,51
|
|Frank
|8,1078
|8,1566
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0110
|2,0211
|% 1,18
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,33
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.758
|2.800
|-19,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,30
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,52
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|