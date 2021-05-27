***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.05.2021 15:17
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.05.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 212988 sicilinde 0121039997700017 mersis numarası ile kayıtlı, Kırkpınar Sk. N17/3 Çankaya/ Ankara adresinde faaliyet gösteren AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938396
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0899
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5458
En Düşük
8,4264
18:0510,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1218
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4375
En Düşük
10,2928
18:05518,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,78
|Açılış
|: 518,50
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5400
|8,5458
|% 1,06
|
|Euro
|10,4245
|10,4375
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0437
|12,1041
|% 1,17
|
|Frank
|9,4572
|9,5142
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,71
|
|Altın Gr.
|519
|519
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|68,99
|68,99
|0,26
|