***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2021-31/12/2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.05.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 212988 sicilinde 0121039997700017 mersis numarası ile kayıtlı, Kırkpınar Sk. N17/3 Çankaya/ Ankara adresinde faaliyet gösteren AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938396BIST