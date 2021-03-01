***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922Transferler148.543 -148.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.286Sermaye Arttırımı1.708.800 153.792Dönem Sonu Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.730Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.266 -8.596.174Dönem Karı (Zararı)4.074.983 1.786.297Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.074.983 1.786.297Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.135.969 2.784.364Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 2.309.484 2.236.839Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-200.112 106.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-226.104 101.335Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 25.992 5.641Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 13.258 105.564Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.994 130.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-66.655 204.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.876.250 -11.130.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-555.204 -9.199.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.165.665 -6.469.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 610.461 -2.730.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.820 56.943İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14 -34.820 56.943Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.583.352 -1.488.549Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -299.031 -186.636Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.963.154 -211.714İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.963.154 -211.714Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.735 -18.725İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14 -39.735 -18.725Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 599.046 -82.461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları334.702 -6.559.930Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-292.436 -2.036.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.382.718 -259.025Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 149.884 348.390Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri149.884 348.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -5.532.602 -607.415Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.532.602 -607.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.727.037 8.569.800Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800 1.708.800Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800 1.708.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 38.563.333 6.861.000Kredilerden Nakit Girişleri13 38.563.333 6.861.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -33.645.096Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -33.645.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.386.585 -285.399NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.386.585 -285.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.723.270 2.008.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.109.855 1.723.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.109.855 1.723.270Ticari Alacaklar21.595.644 21.040.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 16.477.213 15.311.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.118.431 5.728.892Diğer Alacaklar88.083 53.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 88.083 53.263Stoklar8 8.631.523 6.048.171Peşin Ödenmiş Giderler9 791.703 256.928Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar86.909 179.554Diğer Dönen Varlıklar10 777.755 191.841ARA TOPLAM47.081.472 29.493.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.081.472 29.493.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 31.653.118 28.495.518Arazi ve Arsalar6.975.000 6.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri775.934 845.870Binalar3.937.629 4.111.138Tesis, Makine ve Cihazlar19.658.361 16.426.660Taşıtlar250.618 98.384Mobilya ve Demirbaşlar55.576 38.466Kullanım Hakkı Varlıkları11/b 901.165 1.019.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 17.963 27.727Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.963 27.727Peşin Ödenmiş Giderler0 235.744Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.396.993 2.321.849Diğer Duran Varlıklar10 239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.719.478 32.850.532TOPLAM VARLIKLAR82.800.950 62.343.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 169.963 3.092.550İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 169.963 3.092.550Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.015.176 5.644.541İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.015.176 5.644.541Banka Kredileri13 12.798.229 5.422.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 216.947 222.256Ticari Borçlar7.693.628 10.656.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.693.628 10.656.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 378.277 497.109Diğer Borçlar80.808 120.543İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 80.808 120.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.051.316 176.554Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 78.403ARA TOPLAM22.389.168 20.266.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.389.168 20.266.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.282.777 10.663.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.282.777 10.663.845Banka Kredileri13 10.855.122 9.892.158Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 427.655 771.687Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 25.607 301.323Uzun Vadeli Karşılıklar598.058 497.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 598.058 497.476Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 3.502.123 3.509.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.408.565 14.971.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.797.733 35.238.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.003.217 27.105.525Ödenmiş Sermaye19 27.617.600 13.808.800Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.361.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.668.526 15.724.256Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.668.526 15.724.256Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 15.947.691 15.947.691Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18,19 -279.165 -223.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -7.789.073 -9.575.370Net Dönem Karı veya Zararı4.074.983 1.786.297Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.003.217 27.105.525TOPLAM KAYNAKLAR82.800.950 62.343.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 72.190.729 54.608.903Satışların Maliyeti20 -60.882.032 -48.165.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.308.697 6.443.406BRÜT KAR (ZARAR)11.308.697 6.443.406Genel Yönetim Giderleri21 -2.451.938 -2.139.508Pazarlama Giderleri21 -3.520.730 -1.540.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.085.411 2.291.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.266.267 -1.333.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.155.173 3.721.632Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 646.326 230.217Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.801.499 3.951.849Finansman Gelirleri25 217.915 80.784Finansman Giderleri25 -3.011.087 -2.436.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.008.327 1.596.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri66.656 189.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 66.656 189.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.074.983 1.786.297DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.074.983 1.786.297Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.074.983 1.786.297Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,16370000 0,13600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-55.731 -58.285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-71.449 -74.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.718 16.440Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.718 16.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.731 -58.285TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.019.252 1.728.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.019.252 1.728.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913983BIST