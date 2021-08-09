***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:10
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.927
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -206.508 -7.789.073 1.162.288 42.163.179 0 42.163.179
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 26.046
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -253.119 -3.714.090 4.800.435 49.356.033 0 49.356.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.413 -3.758.995
Dönem Karı (Zararı)
4.800.435 1.162.288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.800.435 1.162.288
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.328.475 1.071.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.326.005 1.174.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.470 -103.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.639.434 -5.047.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.421.076 68.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -1.763.675 -1.418.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -3.657.401 1.487.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.877 -199.319
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.877 -199.319
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.355.633 70.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.139.239 -5.162.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.139.239 -5.162.953
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.913 174.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
70.913 174.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
489.476 -2.813.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
258.937 -945.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-656.419 -3.484.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 101.457 133.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -757.876 -3.618.211
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.005.555 20.512.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.808.800
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.837.694 35.857.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.843.249 -29.153.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.913.561 13.268.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.913.561 13.268.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.109.855 1.723.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.196.294 14.992.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.196.294 15.109.855
Ticari Alacaklar
27.016.720 21.595.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 18.240.888 16.477.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.775.832 5.118.431
Diğer Alacaklar
160.960 88.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.960 88.083
Stoklar
7 9.987.156 8.631.523
Peşin Ödenmiş Giderler
573.141 791.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
573.141 791.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.107 86.909
Diğer Dönen Varlıklar
574.670 777.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
574.670 777.755
ARA TOPLAM
50.536.048 47.081.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.536.048 47.081.472
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.057.611 31.653.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
772.427 901.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 31.818 17.963
Peşin Ödenmiş Giderler
17.231 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.802.726 2.396.993
Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.432.052 35.719.478
TOPLAM VARLIKLAR
85.968.100 82.800.950
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.196.267 13.015.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.196.267 13.015.176
Banka Kredileri
9 12.821.164 12.798.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
375.103 216.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 112.663 169.963
Ticari Borçlar
8.832.867 7.693.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.832.867 7.693.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
774.379 378.277
Diğer Borçlar
151.721 80.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
151.721 80.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
373.314 1.051.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
373.314 1.051.316
ARA TOPLAM
23.441.211 22.389.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.441.211 22.389.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.407.659 11.282.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.407.659 11.282.777
Banka Kredileri
9 7.977.549 10.855.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
430.110 427.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 748.061 598.058
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.646 25.607
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.985.490 3.502.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.170.856 15.408.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.612.067 37.797.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.356.033 45.003.217
Ödenmiş Sermaye
12 27.617.600 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.220.907 15.668.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.220.907 15.668.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.474.026 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -253.119 -279.165
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.714.090 -7.789.073
Net Dönem Karı veya Zararı
4.800.435 4.074.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.356.033 45.003.217
TOPLAM KAYNAKLAR
85.968.100 82.800.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 46.974.411 37.079.243 24.423.531 17.782.328
Satışların Maliyeti
13 -40.205.727 -31.728.892 -20.969.984 -14.746.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.768.684 5.350.351 3.453.547 3.035.824
BRÜT KAR (ZARAR)
6.768.684 5.350.351 3.453.547 3.035.824
Genel Yönetim Giderleri
-1.425.621 -1.309.067 -725.761 -627.016
Pazarlama Giderleri
-2.361.212 -1.875.348 -1.401.415 -941.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.356.167 1.492.504 1.729.155 623.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.337.587 -946.882 -528.668 -453.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.000.431 2.711.558 2.526.858 1.637.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 525.594 284.143 283.812 238.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.526.025 2.995.701 2.810.670 1.876.497
Finansman Gelirleri
11.906
Finansman Giderleri
-1.115.988 -2.009.350 -588.903 -969.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.410.037 998.257 2.221.767 906.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
390.398 164.031 23.487 112.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 390.398 164.031 23.487 112.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,17380000 0,07020000 0,08130000 0,03690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-447.619 16.924 -46.705 7.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.412 21.698 -76.589 9.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-468.031 -4.774 29.884 -2.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-468.031 -4.774 29.884 -2.111
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-447.619 16.924 -46.705 7.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.352.816 1.179.212 2.198.549 1.026.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.352.816 1.179.212 2.198.549 1.026.671
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956119
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