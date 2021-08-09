***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.927Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -206.508 -7.789.073 1.162.288 42.163.179 0 42.163.179Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217Transferler4.074.983 -4.074.983Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-473.665 26.046Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.474.026 -253.119 -3.714.090 4.800.435 49.356.033 0 49.356.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI748.413 -3.758.995Dönem Karı (Zararı)4.800.435 1.162.288Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.800.435 1.162.288Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.328.475 1.071.676Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.326.005 1.174.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.470 -103.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.639.434 -5.047.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.421.076 68.608İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 -1.763.675 -1.418.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 -3.657.401 1.487.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.877 -199.319İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.877 -199.319Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.355.633 70.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.139.239 -5.162.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.139.239 -5.162.953Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.913 174.904İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)70.913 174.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları489.476 -2.813.936Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)258.937 -945.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-656.419 -3.484.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 101.457 133.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -757.876 -3.618.211Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.005.555 20.512.580Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.808.800İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.837.694 35.857.139Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.843.249 -29.153.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.913.561 13.268.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.913.561 13.268.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.109.855 1.723.270DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.196.294 14.992.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.196.294 15.109.855Ticari Alacaklar27.016.720 21.595.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 18.240.888 16.477.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.775.832 5.118.431Diğer Alacaklar160.960 88.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar160.960 88.083Stoklar7 9.987.156 8.631.523Peşin Ödenmiş Giderler573.141 791.703İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler573.141 791.703Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27.107 86.909Diğer Dönen Varlıklar574.670 777.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar574.670 777.755ARA TOPLAM50.536.048 47.081.472TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.536.048 47.081.472DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar8 31.057.611 31.653.118Kullanım Hakkı Varlıkları772.427 901.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 31.818 17.963Peşin Ödenmiş Giderler17.231 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.802.726 2.396.993Diğer Duran Varlıklar239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.432.052 35.719.478TOPLAM VARLIKLAR85.968.100 82.800.950KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.196.267 13.015.176İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.196.267 13.015.176Banka Kredileri9 12.821.164 12.798.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar375.103 216.947Diğer Finansal Yükümlülükler9 112.663 169.963Ticari Borçlar8.832.867 7.693.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.832.867 7.693.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar774.379 378.277Diğer Borçlar151.721 80.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar151.721 80.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)373.314 1.051.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)373.314 1.051.316ARA TOPLAM23.441.211 22.389.168TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.441.211 22.389.168UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.407.659 11.282.777İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.407.659 11.282.777Banka Kredileri9 7.977.549 10.855.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar430.110 427.655Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 748.061 598.058Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.646 25.607Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.985.490 3.502.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.170.856 15.408.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.612.067 37.797.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.356.033 45.003.217Ödenmiş Sermaye12 27.617.600 27.617.600Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.431.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.220.907 15.668.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.220.907 15.668.526Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.474.026 15.947.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -253.119 -279.165Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -3.714.090 -7.789.073Net Dönem Karı veya Zararı4.800.435 4.074.983TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.356.033 45.003.217TOPLAM KAYNAKLAR85.968.100 82.800.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 46.974.411 37.079.243 24.423.531 17.782.328Satışların Maliyeti13 -40.205.727 -31.728.892 -20.969.984 -14.746.504TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.768.684 5.350.351 3.453.547 3.035.824BRÜT KAR (ZARAR)6.768.684 5.350.351 3.453.547 3.035.824Genel Yönetim Giderleri-1.425.621 -1.309.067 -725.761 -627.016Pazarlama Giderleri-2.361.212 -1.875.348 -1.401.415 -941.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.356.167 1.492.504 1.729.155 623.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.337.587 -946.882 -528.668 -453.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.000.431 2.711.558 2.526.858 1.637.540Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 525.594 284.143 283.812 238.957FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.526.025 2.995.701 2.810.670 1.876.497Finansman Gelirleri11.906Finansman Giderleri-1.115.988 -2.009.350 -588.903 -969.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.410.037 998.257 2.221.767 906.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri390.398 164.031 23.487 112.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 390.398 164.031 23.487 112.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.800.435 1.162.288 2.245.254 1.019.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,17380000 0,07020000 0,08130000 0,03690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-447.619 16.924 -46.705 7.483Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.412 21.698 -76.589 9.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-468.031 -4.774 29.884 -2.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-468.031 -4.774 29.884 -2.111Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-447.619 16.924 -46.705 7.483TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.352.816 1.179.212 2.198.549 1.026.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.352.816 1.179.212 2.198.549 1.026.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956119BIST