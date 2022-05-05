***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 22:35
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 83.489 -390.176 -390.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 47.168.224
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.974.640 -5.974.640 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-546.872 4.852.354 4.305.482 4.305.482
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -909.225 1.901.123 2.260.550 4.852.354 56.943.386 56.943.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.414.461 -2.474.587
Dönem Karı (Zararı)
4.852.354 2.555.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.102.047 599.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 666.205 660.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-116.588 -105.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -116.588 -105.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.850.505 -6.592.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.861.240 -7.599.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -8.220.178 -1.961.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.641.062 -5.637.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.423 -74.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -15.423 -74.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.788.225 -1.924.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.558.329 -109.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.136.309 3.144.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.136.309 3.144.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.197 -29.221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.197 -29.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.559.058 6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.896.104 -3.437.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-518.357 963.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.609.680 -460.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 0 455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.609.680 -461.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.609.680 -461.342
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.325.156 -658.640
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.740.113 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 40.740.113 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.414.957 -1.658.640
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -4.414.957 -1.658.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.945.903 15.109.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.246.918 11.515.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.246.918 17.945.903
Finansal Yatırımlar
3.459 3.459
Ticari Alacaklar
48.574.536 30.938.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 27.164.346 18.944.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.410.190 11.994.662
Diğer Alacaklar
123.880 108.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
123.880 108.457
Stoklar
8 34.449.583 18.661.358
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.428.732 2.732.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39.719 37.523
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.626.273 2.315.488
ARA TOPLAM
116.493.100 72.743.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.493.100 72.743.711
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 34.074.616 33.131.141
Arazi ve Arsalar
6.975.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
688.514 705.998
Binalar
6.117.090 6.162.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.275.823 18.829.916
Taşıtlar
337.395 355.456
Mobilya ve Demirbaşlar
104.006 101.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.576.788
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 178.788 181.510
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.788 181.510
Peşin Ödenmiş Giderler
9 117.872 372.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.581.260 4.312.643
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
10 239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.702.775 38.747.775
TOPLAM VARLIKLAR
156.195.875 111.491.486
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 32.973.548 3.199.885
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 26.862.053 17.501.301
Ticari Borçlar
26.330.036 22.193.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.330.036 22.193.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 970.484 882.029
Diğer Borçlar
477.911 321.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 477.911 321.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 817.087 2.214.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 817.087 2.214.240
ARA TOPLAM
88.431.119 46.312.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.431.119 46.312.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.459.907 7.269.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.462.410 1.199.757
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 183.485 345.390
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.715.568 3.726.891
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.821.370 12.541.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.252.489 58.853.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.943.386 52.637.904
Ödenmiş Sermaye
19 27.617.600 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.781.701 17.328.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.781.701 17.328.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 15.789.803 15.789.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18-19 -909.225 -362.353
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.901.123 1.901.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 2.260.550 -3.714.090
Net Dönem Karı veya Zararı
4.852.354 5.974.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.943.386 52.637.904
TOPLAM KAYNAKLAR
156.195.875 111.491.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 64.732.778 22.550.880
Satışların Maliyeti
20 -54.715.184 -19.235.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.017.594 3.315.137
BRÜT KAR (ZARAR)
10.017.594 3.315.137
Genel Yönetim Giderleri
21 -979.130 -699.860
Pazarlama Giderleri
21 -3.148.617 -959.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.839.155 1.627.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.942.444 -808.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.786.558 2.473.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 38.546 241.782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.825.104 2.715.355
Finansman Giderleri
25 -2.089.338 -527.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.735.766 2.188.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
116.588 366.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 116.588 366.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.852.354 2.555.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.852.354 2.555.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.852.354 2.555.181
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,18000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-546.872 -400.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-710.223 97.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.351 -497.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 163.351 -497.915
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-546.872 -400.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.305.482 2.154.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.305.482 2.154.267
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027017
BIST