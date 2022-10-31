***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217Transferler4.074.983 -4.074.983Dönem Karı (Zararı)4.531.176 4.531.176 4.531.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-473.665 -221.806 -695.471 -695.471Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.474.026 -500.971 -3.714.090 4.531.176 48.838.922 48.838.922Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 17.901.314 17.901.314 17.901.314Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-773.586 -773.586 -773.586Sermaye Arttırımı57.382.400 256.188 57.638.588 57.638.588Dönem Sonu Bakiyeler85.000.000 5.687.369 15.789.803 -1.135.939 1.901.123 2.260.550 17.901.314 127.404.220 127.404.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.151.646 -1.964.017Dönem Karı (Zararı)17.901.314 4.531.176Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.901.314 4.531.176Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.649.136 2.130.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 2.559.645 1.990.350Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.254.513 140.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.254.513 140.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.165.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.165.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.702.096 -8.957.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.290.949 -5.394.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -11.687.018 -1.487.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.603.931 -3.907.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14 1.377 -5.131İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.377 -5.131Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -23.647.943 -6.359.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler981.246 3.346.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 981.246 3.346.787Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-321.197 5.332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-321.197 5.332Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-842.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -20.581.782 -551.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.581.782 -551.325Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.151.646 -2.295.635Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)331.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.543.422 -913.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.255.140 -913.748Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -10.255.140 69.825Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -983.573Türev Araçlardan Nakit Çıkışları6 -56.288.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.755.963 -1.600.996Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.382.400 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 57.382.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri79.567.536 7.287.694Kredilerden Nakit Girişleri13 79.311.348 7.287.694İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri256.188Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.193.973 -8.888.690Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -27.193.973 -8.888.690YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.939.105 -4.478.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.939.105 -4.478.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.945.903 15.109.855DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.006.798 10.631.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.006.798 17.945.903Finansal Yatırımlar56.291.741 3.459Ticari Alacaklar52.229.781 30.938.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 30.631.188 18.944.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.598.593 11.994.662Diğer Alacaklar107.080 108.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 107.080 108.457Stoklar8 42.309.301 18.661.358Peşin Ödenmiş Giderler9 15.690.182 2.732.691Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar69.391 37.523Diğer Dönen Varlıklar10 10.021.739 2.315.488ARA TOPLAM192.726.013 72.743.711TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.726.013 72.743.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 40.852.508 33.131.141Arazi ve Arsalar6.975.000 6.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri653.546 705.998Binalar9.639.971 6.162.871Tesis, Makine ve Cihazlar23.192.179 18.829.916Taşıtlar275.056 355.456Mobilya ve Demirbaşlar116.756 101.900Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 155.641 181.510Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar155.641 181.510Peşin Ödenmiş Giderler9 2.395.147 372.242İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.395.147 372.242Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.775.529 4.312.643Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar10 239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.929.064 38.747.775TOPLAM VARLIKLAR241.655.077 111.491.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 56.460.513 3.199.885Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 19.156.920 17.501.301Ticari Borçlar23.174.973 22.193.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.174.973 22.193.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.700.375 882.029Diğer Borçlar53.128 321.197İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 53.128 321.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.253.581 2.214.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.253.581 2.214.240ARA TOPLAM101.799.490 46.312.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.799.490 46.312.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 4.470.293 7.269.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.458.927 1.199.757Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 463.201 345.390Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.058.946 3.726.891TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.451.367 12.541.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER114.250.857 58.853.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.404.220 52.637.904Ödenmiş Sermaye19 85.000.000 27.617.600Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.687.369 5.431.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.554.987 17.328.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.554.987 17.328.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 15.789.803 15.789.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18-19 -1.135.939 -362.353Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.901.123 1.901.123Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 2.260.550 -3.714.090Net Dönem Karı veya Zararı17.901.314 5.974.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.404.220 52.637.904TOPLAM KAYNAKLAR241.655.077 111.491.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 190.675.400 70.897.271 72.533.137 23.922.860Satışların Maliyeti20 -167.338.699 -62.028.655 -65.822.530 -21.822.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.336.701 8.868.616 6.710.607 2.099.932BRÜT KAR (ZARAR)23.336.701 8.868.616 6.710.607 2.099.932Genel Yönetim Giderleri21 -4.154.005 -2.159.299 -1.851.193 -733.678Pazarlama Giderleri21 -8.352.684 -4.132.470 -2.745.024 -1.771.258Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 13.892.433 4.685.218 5.546.324 1.329.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.687.885 -2.415.272 -811.470 -1.077.685ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.034.560 4.846.793 6.849.244 -153.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.209.098 600.390 4.937.440 74.796FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.243.658 5.447.183 11.786.684 -78.842Finansman Giderleri26 -7.242.104 -1.434.105 -3.110.691 -318.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.001.554 4.013.078 8.675.993 -396.959Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-100.240 518.098 -1.594.059 127.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -100.240 518.098 -1.594.059 127.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259DÖNEM KARI (ZARARI)17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,21000000 0,16000000 0,08100000 0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-773.586 -239.543 -314.760 208.076Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.004.657 -310.057 -408.779 157.974Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler231.071 70.514 94.019 50.102Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 231.071 70.514 94.019 50.102Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-773.586 -239.543 -314.760 208.076TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.127.728 4.291.633 6.767.174 -61.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.127.728 4.291.633 6.767.174 -61.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075396BIST