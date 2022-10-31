***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Dönem Karı (Zararı)
4.531.176 4.531.176 4.531.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 -221.806 -695.471 -695.471
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -500.971 -3.714.090 4.531.176 48.838.922 48.838.922
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 17.901.314 17.901.314 17.901.314
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-773.586 -773.586 -773.586
Sermaye Arttırımı
57.382.400 256.188 57.638.588 57.638.588
Dönem Sonu Bakiyeler
85.000.000 5.687.369 15.789.803 -1.135.939 1.901.123 2.260.550 17.901.314 127.404.220 127.404.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.151.646 -1.964.017
Dönem Karı (Zararı)
17.901.314 4.531.176
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.901.314 4.531.176
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.649.136 2.130.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 2.559.645 1.990.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.254.513 140.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.254.513 140.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.165.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.165.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.702.096 -8.957.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.290.949 -5.394.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -11.687.018 -1.487.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.603.931 -3.907.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.377 -5.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.377 -5.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -23.647.943 -6.359.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
981.246 3.346.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 981.246 3.346.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.197 5.332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.197 5.332
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-842.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.581.782 -551.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.581.782 -551.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.151.646 -2.295.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
331.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.543.422 -913.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.255.140 -913.748
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -10.255.140 69.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -983.573
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
6 -56.288.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.755.963 -1.600.996
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.382.400 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 57.382.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.567.536 7.287.694
Kredilerden Nakit Girişleri
13 79.311.348 7.287.694
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
256.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.193.973 -8.888.690
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -27.193.973 -8.888.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.939.105 -4.478.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.939.105 -4.478.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.945.903 15.109.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.006.798 10.631.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.006.798 17.945.903
Finansal Yatırımlar
56.291.741 3.459
Ticari Alacaklar
52.229.781 30.938.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 30.631.188 18.944.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.598.593 11.994.662
Diğer Alacaklar
107.080 108.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 107.080 108.457
Stoklar
8 42.309.301 18.661.358
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.690.182 2.732.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
69.391 37.523
Diğer Dönen Varlıklar
10 10.021.739 2.315.488
ARA TOPLAM
192.726.013 72.743.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.726.013 72.743.711
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 40.852.508 33.131.141
Arazi ve Arsalar
6.975.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
653.546 705.998
Binalar
9.639.971 6.162.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.192.179 18.829.916
Taşıtlar
275.056 355.456
Mobilya ve Demirbaşlar
116.756 101.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 155.641 181.510
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
155.641 181.510
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.395.147 372.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.395.147 372.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.775.529 4.312.643
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
10 239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.929.064 38.747.775
TOPLAM VARLIKLAR
241.655.077 111.491.486
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 56.460.513 3.199.885
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 19.156.920 17.501.301
Ticari Borçlar
23.174.973 22.193.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.174.973 22.193.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.700.375 882.029
Diğer Borçlar
53.128 321.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 53.128 321.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.253.581 2.214.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.253.581 2.214.240
ARA TOPLAM
101.799.490 46.312.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.799.490 46.312.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.470.293 7.269.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.458.927 1.199.757
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 463.201 345.390
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.058.946 3.726.891
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.451.367 12.541.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.250.857 58.853.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.404.220 52.637.904
Ödenmiş Sermaye
19 85.000.000 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.687.369 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.554.987 17.328.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.554.987 17.328.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 15.789.803 15.789.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18-19 -1.135.939 -362.353
Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.901.123 1.901.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 2.260.550 -3.714.090
Net Dönem Karı veya Zararı
17.901.314 5.974.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.404.220 52.637.904
TOPLAM KAYNAKLAR
241.655.077 111.491.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 190.675.400 70.897.271 72.533.137 23.922.860
Satışların Maliyeti
20 -167.338.699 -62.028.655 -65.822.530 -21.822.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.336.701 8.868.616 6.710.607 2.099.932
BRÜT KAR (ZARAR)
23.336.701 8.868.616 6.710.607 2.099.932
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.154.005 -2.159.299 -1.851.193 -733.678
Pazarlama Giderleri
21 -8.352.684 -4.132.470 -2.745.024 -1.771.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.892.433 4.685.218 5.546.324 1.329.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.687.885 -2.415.272 -811.470 -1.077.685
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.034.560 4.846.793 6.849.244 -153.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.209.098 600.390 4.937.440 74.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.243.658 5.447.183 11.786.684 -78.842
Finansman Giderleri
26 -7.242.104 -1.434.105 -3.110.691 -318.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.001.554 4.013.078 8.675.993 -396.959
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-100.240 518.098 -1.594.059 127.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -100.240 518.098 -1.594.059 127.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.901.314 4.531.176 7.081.934 -269.259
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,21000000 0,16000000 0,08100000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-773.586 -239.543 -314.760 208.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.004.657 -310.057 -408.779 157.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
231.071 70.514 94.019 50.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 231.071 70.514 94.019 50.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-773.586 -239.543 -314.760 208.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.127.728 4.291.633 6.767.174 -61.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.127.728 4.291.633 6.767.174 -61.183
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075396
BIST