***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.04.2021 18:04
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 03/05/2021 tarihinde, saat: 12:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanı 08/04/2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 783-784. sayfasında yayımlanmıştı, ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik kararlar çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız iptal edilmiş ve tehir edilen toplantının yerine geçmek üzere Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933495
BIST
17:591.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:598,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0894
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:599,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0191
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:59472,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,28
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.954.910
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.381.734
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.625.004
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.809.653
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.484.642
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,26
|106.850.280
|% -9,74
|
|KOZAL
|113,60
|1.329.104.535
|% 4,80
|
|EREGL
|19,20
|1.121.777.863
|% -0,31
|
|THYAO
|12,23
|896.295.826
|% 2,09
|
|PETKM
|6,73
|880.116.008
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|748.413.237
|% -0,14
|
|PETKM
|6,73
|880.116.008
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,82
|228.654.888
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|263.235.085
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|748.413.237
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,96
|258.138.697
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2868
|8,2924
|% 1,09
|
|Euro
|9,9769
|9,9829
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,4785
|11,5361
|% 0,70
|
|Frank
|9,0760
|9,1307
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,09
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|