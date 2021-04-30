***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 03/05/2021 tarihinde, saat: 12:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanı 08/04/2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 783-784. sayfasında yayımlanmıştı, ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik kararlar çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız iptal edilmiş ve tehir edilen toplantının yerine geçmek üzere Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933495BIST