***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.05.2022 10:04
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar
2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028163
BIST
10:232.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,66
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.488
En Düşük
2.478
10:2315,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1113
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:2316,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1310
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0874
En Düşük
15,9282
10:23908,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,54
|Açılış
|: 908,82
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:21
|IMASM
|24,12
|14.091.411
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|6.999.796
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|13.933.057
|% 9,19
|
|ERBOS
|121,70
|89.557.494
|% 7,51
|
|GEDZA
|25,58
|9.564.740
|% -6,71
|
|TEZOL
|17,58
|22.884.641
|% -6,09
|
|KARSN
|5,14
|125.838.931
|% -5,86
|
|ATEKS
|43,98
|5.169.347
|% -5,26
|
|SMRTG
|21,40
|27.621.754
|% -4,97
|
|EKGYO
|2,85
|494.449.685
|% 6,34
|
|EREGL
|34,22
|449.998.149
|% 2,09
|
|THYAO
|42,58
|396.873.039
|% 0,66
|
|SISE
|19,34
|323.919.755
|% 0,42
|
|KRDMD
|16,33
|304.456.239
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,85
|494.449.685
|% 6,34
|
|DOHOL
|3,73
|132.875.110
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,88
|139.507.645
|% 0,41
|
|MRGYO
|1,08
|30.982.722
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|125.838.931
|% -5,86
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1880
|15,1954
|% 0,73
|
|Euro
|16,0569
|16,0707
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6613
|18,7549
|% 0,63
|
|Frank
|15,2265
|15,3182
|% 0,72
|
|Riyal
|4,0361
|4,0564
|% 0,66
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,33
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
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10:36MMCAS
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941 adet işlem
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 52 artarak (% 1.08 ) 2, 764
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10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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10:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, GEDZA, AKPAZ
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10:35XU100
Endeks 2, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 5, 805.00 milyon TL de