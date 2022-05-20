***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 15:48
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2022 - 31/03/2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
2022 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031467
BIST
15:592.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,18
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5915,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0800
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5916,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 16,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:59944,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,84
|Açılış
|: 944,36
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:57
|IMASM
|46,90
|19.853.308
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.243.010
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.974.362
|% 9,73
|
|SMART
|5,94
|21.707.710
|% 8,99
|
|SMRTG
|21,44
|121.979.039
|% -7,27
|
|SANKO
|10,90
|15.338.559
|% -7,08
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,10
|26.979.198
|% -6,06
|
|MANAS
|23,58
|15.418.777
|% -5,98
|
|GARAN
|15,81
|2.529.193.955
|% 1,02
|
|ASELS
|23,12
|2.439.484.402
|% 3,96
|
|THYAO
|42,72
|1.939.211.630
|% 0,75
|
|SISE
|19,47
|1.378.998.470
|% -2,21
|
|AKBNK
|8,09
|1.264.898.499
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,37
|1.224.301.927
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,61
|544.252.665
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|216.918.519
|% 1,71
|
|GARAN
|15,81
|2.529.193.955
|% 1,02
|
|AKBNK
|8,09
|1.264.898.499
|% -0,25
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9090
|15,9239
|% 0,52
|
|Euro
|16,8194
|16,8432
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8298
|19,9293
|% 0,43
|
|Frank
|16,3121
|16,4103
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2369
|4,2581
|% 0,39
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,74
|
|Altın Gr.
|944
|945
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.232
|6.390
|-11,97
|
|Yarım
|3.012
|3.091
|-5,79
|
|Çeyrek
|1.511
|1.545
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|