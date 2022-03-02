***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.03.2022 09:49
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006390
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
0
En Düşük
0
18:0514,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1472
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
18:0515,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1407
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
18:05875,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,37
|Açılış
|: 875,34
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,09
|19.372.445
|% 21,04
|
|SELEC
|10,50
|28.383.960
|% 0,00
|
|YESIL
|1,57
|6.736.191
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,33
|215.692.035
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,43
|11.393.680
|% 0,00
|
|SELEC
|10,50
|28.383.960
|% 0,00
|
|YESIL
|1,57
|6.736.191
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,33
|215.692.035
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,43
|11.393.680
|% 0,00
|
|NIBAS
|9,08
|17.437.105
|% 0,00
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 0,00
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,00
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0323
|14,0428
|% 1,06
|
|Euro
|15,5816
|15,6475
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,6178
|18,7112
|% 0,88
|
|Frank
|15,2074
|15,2990
|% 0,93
|
|Riyal
|3,7282
|3,7469
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-5,25
|
|Altın Gr.
|876
|876
|7,45
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem