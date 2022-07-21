***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.07.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0 0C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 85.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.051.843 4.993.832,754. Vergiler ( - ) 77.203 05. Net Dönem Kârı 5.974.640 4.993.832,756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.714.090 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 249.691,64 249.691,648. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.010.858,36 4.744.141,11Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 5.724.948,36 4.744.141,1120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0B Grubu 0 0 0C Grubu 0 0 0TOPLAM 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047201BIST