OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









up OlmadığıYENER BÜYÜKNALBANT İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2010 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)NESİBE BÜYÜKNALBANT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2010 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)YEŞİM EMİNEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/12/2014 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ABBAS SORKULU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/12/2014 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları UzmanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinfo@oylum.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİş sağlığı ve Güvenliği Kurulu3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Önlemler yazılı olarak belirtilmemiştir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYazılı bir önlem bulunmamaktadır. Şirketin yerleşik uygulamaları çerçevesinde mücadele edilerek önlem alınmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri Bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce, Arapça2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı15-16. sayfalar bölüm ıv yönetim kurulu: yönetim kurulunun yapısı oluşumu ve üyeler. Üyelerin bağımsızlık beyanları yazılı olarak alınmakta ve Şirket arşivinde saklanmaktadırb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı17-21. sayfalarc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım duru Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) YEŞİM EMİNEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) SERAP DURMUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) ABBAS SORKULU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) ABBAS SORKULU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) YEŞİM EMİNEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914003BIST