***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
01.03.2021 18:12
up Olmadığı
YENER BÜYÜKNALBANT İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2010 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NESİBE BÜYÜKNALBANT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2010 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
YEŞİM EMİNEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/12/2014 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ABBAS SORKULU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/12/2014 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Uzmanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@oylum.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Önlemler yazılı olarak belirtilmemiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Yazılı bir önlem bulunmamaktadır. Şirketin yerleşik uygulamaları çerçevesinde mücadele edilerek önlem alınmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Arapça
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
15-16. sayfalar bölüm ıv yönetim kurulu: yönetim kurulunun yapısı oluşumu ve üyeler. Üyelerin bağımsızlık beyanları yazılı olarak alınmakta ve Şirket arşivinde saklanmaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
17-21. sayfalar
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım duru Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) YEŞİM EMİNEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) SERAP DURMUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) ABBAS SORKULU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) ABBAS SORKULU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) YEŞİM EMİNEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914003
BIST