***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2021 16:39
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965347
BIST
17:161.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:168,8290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1610,3415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0920
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:16498,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 498,16
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|19.102.675
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.590.707
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.987.228
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,98
|21.790.904
|% -7,01
|
|KIMMR
|3,76
|183.641.733
|% -6,47
|
|EDATA
|10,04
|35.620.615
|% -5,73
|
|GARAN
|8,85
|1.147.412.746
|% 0,34
|
|THYAO
|13,60
|1.026.530.142
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,66
|538.868.248
|% 0,05
|
|TUPRS
|111,70
|494.851.902
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,33
|450.986.076
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|450.986.076
|% 0,43
|
|GARAN
|8,85
|1.147.412.746
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.734.040
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.026.530.142
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,36
|419.361.918
|% 1,76
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8264
|8,8290
|% -0,42
|
|Euro
|10,3339
|10,3415
|% -0,88
|
|Sterlin
|12,0820
|12,1426
|% -0,04
|
|Frank
|9,5029
|9,5601
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3484
|2,3602
|% -0,35
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|3,17
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,69
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30VKFYO
Yüzde 4.74 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 651, 324 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
17:28XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 10, 512.00 milyon TL de
-
17:25PRKAB
Yüzde 5.53 oranında artışla 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 059, 983 adet işlem
-
17:24NUGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 645, 617 adet işlem