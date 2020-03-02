***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 16:16
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 02/03/2020 tarihli toplantısında
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulüne ve yerine ilk Genel Kurul'da oylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Yeşim Eminel'in getirilmesine,
- Begüm Akşehirlioğlu'nun istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Yeşim Eminel'in getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823313
BIST
17:13107.773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.779,50
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:136,2269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,2250
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|Önceki Kapanış
|: 6,2460
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6,2593
En Düşük
6,1999
17:136,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 6,9100
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|Önceki Kapanış
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|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 318,64
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|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|ASUZU
|12,03
|65.948.559
|% 18,29
|
|OYAYO
|4,46
|19.516.585
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,27
|36.945.254
|% 14,57
|
|GYHOL
|22,90
|7.878.080
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,08
|15.874.718
|% -2,90
|
|ECZYT
|11,66
|9.491.262
|% -2,83
|
|MAALT
|76,65
|1.176.287
|% -2,29
|
|THYAO
|12,00
|1.099.122.766
|% 2,13
|
|ASELS
|28,44
|560.829.514
|% 3,42
|
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|GARAN
|9,66
|429.884.991
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,43
|344.067.074
|% 6,11
|
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,43
|344.067.074
|% 6,11
|
|ODAS
|2,06
|240.451.194
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|157.121.690
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|141.355.967
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9218
|7,9616
|% -0,55
|
|Frank
|6,4725
|6,5115
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6535
|1,6618
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|13,51
|
|Altın Gr.
|319
|319
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|1,12
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|0,54
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,88
|
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