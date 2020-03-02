***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 02/03/2020 tarihli toplantısında- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulüne ve yerine ilk Genel Kurul'da oylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Yeşim Eminel'in getirilmesine,- Begüm Akşehirlioğlu'nun istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Yeşim Eminel'in getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823313BIST