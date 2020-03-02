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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02/03/2020 tarihli toplantısında  
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulüne ve yerine ilk Genel Kurul'da oylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Yeşim Eminel'in getirilmesine,
- Begüm Akşehirlioğlu'nun istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Yeşim Eminel'in getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823313


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