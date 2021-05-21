***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, BİM marketler zinciri ile Oylum markalı yeni bir ürünün Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında satılması hususunda anlaşma sağlamıştır ve ilk ürün sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937129BIST