***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 10:31
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, BİM marketler zinciri ile Oylum markalı yeni bir ürünün Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında satılması hususunda anlaşma sağlamıştır ve ilk ürün sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937129
BIST
10:281.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:288,3747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:2810,2337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:28505,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,73
|Açılış
|: 505,11
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.160.119
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|EUKYO
|4,70
|1.344.042
|% 7,55
|
|JANTS
|93,90
|102.541.499
|% 6,89
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|AYEN
|5,72
|7.177.142
|% -4,98
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|INVEO
|138,70
|21.886.100
|% -4,34
|
|SEKUR
|23,72
|2.956.894
|% -4,28
|
|KRDMD
|8,19
|266.267.314
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|263.808.271
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,45
|160.345.619
|% 3,33
|
|THYAO
|13,59
|155.084.833
|% 0,07
|
|SASA
|34,72
|149.317.580
|% 4,08
|
|YKBNK
|2,19
|120.948.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|266.267.314
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|263.808.271
|% -0,36
|
|TSKB
|1,38
|31.055.031
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,45
|160.345.619
|% 3,33
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3724
|8,3747
|% -0,07
|
|Euro
|10,2274
|10,2337
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8572
|11,9166
|% 0,00
|
|Frank
|9,3143
|9,3704
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2289
|2,2400
|% 0,04
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-3,54
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|0,00
|
Seans Raporu
10:28
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-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.49 ) 1, 527
-
10:42XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 2, 810.00 milyon TL de
-
10:42FENER
Yüzde 4.03 oranında artışla 32.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 937, 120 adet işlem
-
10:41MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 128 adet işlem
-
10:40IZTAR
Yüzde 5.05 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 821 adet işlem