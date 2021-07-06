***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bir süredir görüşmekte olduğu Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda "Oylum" markalı ürünlerimiz BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros'un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilerimize sunulmaya başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946947BIST