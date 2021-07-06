***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 16:26
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bir süredir görüşmekte olduğu Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda "Oylum" markalı ürünlerimiz BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros'un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilerimize sunulmaya başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946947
BIST
17:461.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
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1.400
En Düşük
1.384
17:468,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6270
17:4610,2861
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En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
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|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
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|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
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|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.513.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,06
|8.639.616
|% -7,16
|
|GARAN
|8,64
|1.466.411.513
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|706.637.515
|% -0,92
|
|EREGL
|18,09
|488.874.259
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,22
|465.995.770
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,40
|461.600.221
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,22
|465.995.770
|% -0,45
|
|GARAN
|8,64
|1.466.411.513
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,34
|128.559.591
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|116.349.832
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|166.573.635
|% 2,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6909
|% 0,31
|
|Euro
|10,2782
|10,2861
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9610
|12,0210
|% -0,03
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,17
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-1,94
|