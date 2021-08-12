***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 09:33
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi'ne 5.000.000 TL tutarında bina-inşaat gideri eklenmiştir ve toplam sabit yatırım tutarı 13.974.042 TL'ye yükseltilmiştir.İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957490
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5777
18:0510,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0180
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0824
18:05485,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 484,69
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|13,36
|14.742.186
|% 493,15
|
|GSDDE
|4,82
|11.952.383
|% 96,76
|
|PAGYO
|6,50
|959.884
|% 1,40
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|DNISI
|12,07
|21.179.427
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6023
|8,6043
|% -0,24
|
|Euro
|10,1119
|10,1215
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9076
|11,9673
|% -0,12
|
|Frank
|9,3063
|9,3624
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2895
|2,3010
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|1,94
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem