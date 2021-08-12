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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2021 09:33



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi'ne 5.000.000 TL tutarında bina-inşaat gideri eklenmiştir ve toplam sabit yatırım tutarı 13.974.042 TL'ye yükseltilmiştir.İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957490


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DARDL 13,36 14.742.186 % 493,15  
GSDDE 4,82 11.952.383 % 96,76  
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Altın Gr. 485 485 -1,10  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,45 23,49 -0,07  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,05  
B. Petrol 71,33 71,33 -0,11  
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