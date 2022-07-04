***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirketimizin de hissedarı olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisinde muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla 22.328,50 m2 arsanın m2 fiyatı 22 usd'den alınması için gerekli müracaatların yapılmasına ve %20 peşinat ödemesinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041116BIST