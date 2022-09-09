***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 16:53
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilen Pakistan İnsani Yardım Kampanyası'na 75.000 TL tutarında 5.000 paket gofret bağışı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061958
BIST
17:323.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 86,00
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3218,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3218,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:321.005,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.005,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GARAN
|26,18
|2.870.682.530
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.754.167
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.394.620
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,07
|41.839.518
|% -7,54
|
|MEDTR
|24,56
|33.019.591
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,70
|48.760.762
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.510.362.543
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|EREGL
|32,70
|7.969.155.366
|% 5,83
|
|THYAO
|73,60
|5.817.160.034
|% 0,82
|
|SISE
|26,32
|5.260.271.417
|% 1,62
|
|EKGYO
|5,08
|5.050.315.656
|% 3,89
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|AKBNK
|15,98
|14.510.362.543
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.886.743
|% 9,95
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2342
|18,2436
|% 0,11
|
|Euro
|18,3297
|18,3406
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0633
|21,1689
|% 0,75
|
|Frank
|18,9019
|19,0157
|% 1,02
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45YKBNK
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 312, 969 adet işlem
-
17:44OSMEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 185 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 91, 998.00 milyon TL de
-
17:43ISFIN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 832 adet işlem
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 799, 354 adet işlem