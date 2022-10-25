***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 563,85 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımını tamamlamış ve bugün itibariyle TEDAŞ nezdinde santralin geçici kabul süreci bitirilmiştir. Daha önce de açıkladığımız üzere Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074146BIST