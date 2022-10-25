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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 18:22
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 563,85 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımını tamamlamış ve bugün itibariyle TEDAŞ nezdinde santralin geçici kabul süreci bitirilmiştir. Daha önce de açıkladığımız üzere  Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074146


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