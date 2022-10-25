***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 18:22
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 563,85 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımını tamamlamış ve bugün itibariyle TEDAŞ nezdinde santralin geçici kabul süreci bitirilmiştir. Daha önce de açıkladığımız üzere Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074146
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2234
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05989,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,56
|Açılış
|: 989,89
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|85,50
|375.655.096
|% 9,13
|
|LIDER
|47,54
|54.119.497
|% 3,08
|
|ZEDUR
|32,16
|1.548.740
|% 2,42
|
|KCAER
|36,76
|128.247.049
|% 1,66
|
|EUREN
|56,30
|235.632.700
|% 1,62
|
|MAKIM
|25,00
|166.047.469
|% -8,96
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% -6,36
|
|IZINV
|18,56
|10.922.282
|% -5,79
|
|YYLGD
|31,88
|280.347.673
|% -5,51
|
|IMASM
|91,00
|11.090.459
|% -5,01
|
|CONSE
|8,24
|738.637.620
|% 0,61
|
|BARMA
|85,50
|375.655.096
|% 9,13
|
|YYLGD
|31,88
|280.347.673
|% -5,51
|
|EUREN
|56,30
|235.632.700
|% 1,62
|
|MAKIM
|25,00
|166.047.469
|% -8,96
|
|CONSE
|8,24
|738.637.620
|% 0,61
|
|SEGYO
|1,67
|54.328.402
|% -3,47
|
|KRPLS
|9,04
|148.007.217
|% -4,24
|
|YYLGD
|31,88
|280.347.673
|% -5,51
|
|MAKIM
|25,00
|166.047.469
|% -8,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5883
|18,5969
|% 0,08
|
|Euro
|18,5487
|18,5631
|% 1,26
|
|Sterlin
|21,2522
|21,3588
|% 1,61
|
|Frank
|18,6005
|18,7126
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|5,90
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB