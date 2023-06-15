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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2023 09:58
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                             Yönetim Kurulu 14.06.2023 tarihinde toplanarak şirketin temsili ve yönetim kurul görev paylaşımı hakkında aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.
1- 14.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen bizler aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptık.
Yönetim Kurulu Başkanlığı:                             Yener BÜYÜKNALBANT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı:               Nesibe BÜYÜKNALBANT
Yönetim Kurulu Üyelikleri:                              Yeşim EMİNEL                                  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri:               Hüseyin CÖNGER ve Mehmet ERKEKGİL
2- Şirketimizin her türlü resmi, özel, tüzel kurum ve kuruluşta, her türden iş ve işlem için herhangi bir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Yener BÜYÜKNALBANT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesibe BÜYÜKNALBANT'ın münferiden atacakları tek imza ile temsil ve ilzam olunmasına,
3- Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine,
4- SPKn gereğince oluşturulması gereken komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına ve Komitelerin kendi içlerinde çalışma esaslarını oluşturmalarına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite:
Başkanı: Hüseyin CÖNGER
Üye: Mehmet ERKEKGİL
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkanı: Hüseyin CÖNGER
Üyeleri: Mehmet ERKEKGİL, Yeşim EMİNEL ve Serap DURMUŞ
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkanı: Hüseyin CÖNGER
Üyeleri: Mehmet ERKEKGİL ve Yeşim EMİNEL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158837


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