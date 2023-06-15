***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 14.06.2023 tarihinde toplanarak şirketin temsili ve yönetim kurul görev paylaşımı hakkında aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.1- 14.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen bizler aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptık.Yönetim Kurulu Başkanlığı: Yener BÜYÜKNALBANTYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı: Nesibe BÜYÜKNALBANTYönetim Kurulu Üyelikleri: Yeşim EMİNELBağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri: Hüseyin CÖNGER ve Mehmet ERKEKGİL2- Şirketimizin her türlü resmi, özel, tüzel kurum ve kuruluşta, her türden iş ve işlem için herhangi bir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Yener BÜYÜKNALBANT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesibe BÜYÜKNALBANT'ın münferiden atacakları tek imza ile temsil ve ilzam olunmasına,3- Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine,4- SPKn gereğince oluşturulması gereken komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına ve Komitelerin kendi içlerinde çalışma esaslarını oluşturmalarına, oybirliği ile karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite:Başkanı: Hüseyin CÖNGERÜye: Mehmet ERKEKGİLKurumsal Yönetim Komitesi:Başkanı: Hüseyin CÖNGERÜyeleri: Mehmet ERKEKGİL, Yeşim EMİNEL ve Serap DURMUŞRiskin Erken Saptanması Komitesi:Başkanı: Hüseyin CÖNGERÜyeleri: Mehmet ERKEKGİL ve Yeşim EMİNELhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158837BIST