***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 15:01
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce almış olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisindeki 22.328,50 m2 arsaya 16.138 m2'lik kapalı alan yapılması ile ilgili yapı ruhsatı onaylanmıştır. Zeminle ilgili çalışmalara başlanmış olup prefabrik inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Serbest bölge içerisinde yer alan bu yatırımda muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla üretim faaliyetlerinin başlatılması değerlendirilmektedir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173827
BIST
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17:366.678
En Düşük
|Değişim
|: 1,63%
|| 106,95
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3626,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3629,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0107
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:361.700,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.700,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.699,31
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ONCSM
|115,50
|360.437.880
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.256.618
|% 10,00
|
|TEZOL
|18,39
|253.084.369
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|188.635.451
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|261.017.962
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.213.005
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|91.121.519
|% -6,50
|
|AYCES
|197,50
|22.506.823
|% -5,05
|
|THYAO
|225,00
|10.529.953.910
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|ASELS
|73,95
|5.196.876.516
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,50
|4.884.528.694
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|ODAS
|9,78
|2.882.135.401
|% 9,76
|
|SKBNK
|2,91
|769.236.464
|% 3,93
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8245
|26,8364
|% 0,19
|
|Euro
|29,9287
|29,9967
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4288
|34,6014
|% -0,36
|
|Frank
|30,9140
|31,1003
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1409
|7,1767
|% 0,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,19
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.172
|11.335
|-41,00
|
|Yarım
|5.586
|5.693
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.847
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,01
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,71
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51XU100
Endeks 6, 687 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 136, 087.00 milyon TL de
-
17:48OYLUM
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 822 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 355 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SASA, HEKTS
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 24 artarak (% 1.72 ) 5, 990