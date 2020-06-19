***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2020 17:35
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.808.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.617.600
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 600.000 600.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma A Grubu, OYLU2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00019 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 60.000 60.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma B Grubu, OYLU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00027 0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 13.148.800 13.148.800,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00035 89.018,4
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.808.800 13.808.800,000 100,00000 89.018,400
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.808.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL bedelli artırılarak 27.617.600 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 89.018,4 TL olup, kalan paylar, 17.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Böylece sermaye artırımı tamamlanmış olup toplam 13.878.771 TL fon sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Rapor.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852071
BIST