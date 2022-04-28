***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.617.600Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 1.200.000 2.493.297,030 207,77475 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma A Grubu, OYLU4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00050B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 120.000 249.329,700 207,77475 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma B Grubu, OYLU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00068C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 26.297.600 54.639.773,270 207,77475 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00043 219.254,108Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.617.600 57.382.400,000 207,77475 219.254,108Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.04.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.04.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak artırılan 57.382.400 TL nominal bedelli payların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 27.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 219.254,108 TL olup, kalan paylar, 5-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet adresi www.kap.org.tr, Şirketimizin internet adresi www.oylum.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi www.akyatirim.com.tr sitelerinden ulaşılması mümkündür.Eklenen DökümanlarEK: 1 RP358 Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024719BIST