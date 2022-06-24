***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 14:46
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.617.600
Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 1.200.000 2.493.297,030 207,77475 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma A Grubu, OYLU4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00050
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 120.000 249.329,700 207,77475 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma B Grubu, OYLU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00068
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 26.297.600 54.639.773,270 207,77475 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00043 219.254,108
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.617.600 57.382.400,000 207,77475 219.254,108
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.04.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.617.600 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 57.382.400 TL bedelli artırılarak 85.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı 05.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili 22.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 24.06.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039106
BIST