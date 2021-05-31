Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2021 14:45



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YENER BÜYÜKNALBANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 31.12.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 3.84 A, B, C Bağımsız Üye Değil
NESİBE BÜYÜKNALBANT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.12.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 13.04 A, B, C Bağımsız Üye Değil
YEŞİM EMİNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.01.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.09 A, C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSEYİN CÖNGER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MEHMET ERKEKGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939011


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.417
Değişim :  -0,38% |  -5,34
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.422  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.416
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 111.789.642 % 10,00  
YAYLA 3,85 39.599.125 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
OYAYO 8,40 20.704.514 % 9,99  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Dolar 8,4975 8,5001 % -0,75  
Euro 10,3732 10,3773 % -0,62  
Sterlin 12,0291 12,0894 % -0,72  
Frank 9,4137 9,4704 % -0,69  
Riyal 2,2617 2,2731 % -0,66  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 1,37  
Altın Gr. 520 521 -3,67  
Cumhuriyet 3.438 3.490 -12,00  
Tam 3.423 3.510 -11,66  
Yarım 1.655 1.698 -5,64  
Çeyrek 830 849 -2,82  
Gümüş.Ons 27,97 28,00 0,06  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,61 69,61 0,89  
Seans Raporu 15:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru