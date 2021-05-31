***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2021 14:45
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YENER BÜYÜKNALBANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 31.12.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 3.84 A, B, C Bağımsız Üye Değil
NESİBE BÜYÜKNALBANT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.12.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 13.04 A, B, C Bağımsız Üye Değil
YEŞİM EMİNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.01.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.09 A, C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSEYİN CÖNGER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MEHMET ERKEKGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939011
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:02
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
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|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
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|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
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|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
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|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
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|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
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|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
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|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
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|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
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|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
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|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
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|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
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|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
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|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
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|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
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|15:02
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4975
|8,5001
|% -0,75
|
|Euro
|10,3732
|10,3773
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0291
|12,0894
|% -0,72
|
|Frank
|9,4137
|9,4704
|% -0,69
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|Riyal
|2,2617
|2,2731
|% -0,66
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|15:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,37
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|Altın Gr.
|520
|521
|-3,67
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|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-12,00
|
|Tam
|3.423
|3.510
|-11,66
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,64
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,82
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|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
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|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
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|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,89
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