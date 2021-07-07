***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.07.2021 10:08
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro Artışı
Açıklamalar
Şirketimiz bir süredir görüşmekte olduğu Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda "Oylum" markalı ürünlerimiz BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros'un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilerimize sunulmaya başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947400
BIST
10:201.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.385
10:208,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:2010,2468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2335
10:20502,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,56
|Açılış
|: 502,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TUREX
|10,52
|16.258.513
|% 9,93
|
|KNFRT
|20,52
|2.746.294
|% 9,91
|
|SELVA
|7,13
|8.013.348
|% 9,86
|
|PSDTC
|27,48
|10.748.914
|% 9,57
|
|PSDTC
|27,48
|10.748.914
|% 9,57
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|13.489.846
|% -5,43
|
|DARDL
|14,82
|2.656.128
|% -5,18
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|BASCM
|11,00
|8.921
|% -3,34
|
|GWIND
|3,84
|102.542.190
|% 2,67
|
|THYAO
|13,90
|97.451.339
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,23
|93.640.761
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,33
|80.752.814
|% -0,74
|
|GARAN
|8,65
|65.615.270
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,23
|93.640.761
|% 0,45
|
|GWIND
|3,84
|102.542.190
|% 2,67
|
|PEKGY
|1,30
|28.779.245
|% -2,26
|
|AKBNK
|5,33
|80.752.814
|% -0,74
|
|EDATA
|7,03
|63.470.014
|% -3,17
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6493
|8,6682
|% -0,21
|
|Euro
|10,2403
|10,2468
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9894
|% -0,17
|
|Frank
|9,3491
|9,4054
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3057
|2,3173
|% -0,14
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,07
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,63
|
Seans Raporu
10:20
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10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TCELL
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10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TUPRS, HALKB
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10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.35 ) 1, 225
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10:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, KNFRT, SELVA
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10:35
VAKKO, TGSAS, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında