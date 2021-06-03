***OYYAT* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.06.2021 08:32
***OYYAT******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939751
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,6272
En Düşük
8,5886
18:0510,5297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0317
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5304
En Düşük
10,4950
18:05525,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,15
|Açılış
|: 525,10
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,62
|4.041.948
|% 2,10
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,27
|10.525.322
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6217
|% 0,34
|
|Euro
|10,5183
|10,5297
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,1484
|12,2093
|% 0,07
|
|Frank
|9,5338
|9,5912
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2896
|2,3010
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-10,15
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,72
|71,72
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
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17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
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17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT