***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.07.2020 15:58
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFOYMDK2010
Nominal Değer (TL)
66.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/07/2020
Vadesi (Gün)
122
İtfa Tarihi
27/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862488
BIST
16:191.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -18,60
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:196,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:198,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0902
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:19431,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,89
|Açılış
|: 431,91
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.354.706
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.130.237.108
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,14
|1.711.131.333
|% 8,48
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.092.287
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|917.626.931
|% -1,72
|
|GARAN
|7,53
|910.118.102
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,28
|917.626.931
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.092.287
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,14
|1.711.131.333
|% 8,48
|
|IHLAS
|0,93
|269.263.678
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,66
|475.556.991
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9086
|8,9533
|% 0,99
|
|Frank
|7,5379
|7,5833
|% 1,35
|
|Riyal
|1,8434
|1,8527
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-4,81
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|-0,09
|