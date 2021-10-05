***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 11:26
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966838
BIST
12:441.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:448,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:4410,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:44500,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 500,67
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.082.840
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,01
|59.198.291
|% -9,03
|
|MARTI
|1,56
|11.268.095
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,71
|8.392.476
|% -6,88
|
|HURGZ
|2,34
|24.585.288
|% -6,40
|
|BIOEN
|25,60
|111.854.686
|% -5,19
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|521.173.742
|% 1,37
|
|TUPRS
|116,90
|417.373.644
|% 0,78
|
|SISE
|8,19
|262.084.321
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,00
|106.979.563
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|186.483.528
|% -0,42
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8533
|8,8583
|% 0,13
|
|Euro
|10,2796
|10,2835
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0238
|12,0841
|% 0,10
|
|Frank
|9,5148
|9,5722
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,02
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,50
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,22
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,56
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|0,35
|