***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 10:05
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038180
BIST
14:202.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,09
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:2017,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:2018,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:201.024,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EGEEN
|2.205,50
|146.946.122
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.131.302
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|EREGL
|27,90
|2.076.331.417
|% -3,26
|
|SASA
|45,80
|1.018.832.732
|% -0,52
|
|SISE
|21,98
|919.116.743
|% 0,37
|
|TUPRS
|258,60
|835.201.576
|% -3,65
|
|ODAS
|3,08
|682.390.892
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|639.922.977
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,02
|436.296.596
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|247.009.163
|% -0,38
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3307
|17,3338
|% 0,05
|
|Euro
|18,2437
|18,2653
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1715
|21,2777
|% 0,27
|
|Frank
|17,9145
|18,0224
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6041
|4,6272
|% 0,02
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.801
|6.897
|-69,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,13
|