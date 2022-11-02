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***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

02.11.2022 18:59
***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının


***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

     Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 637.847 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
Saygılarımızla,
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ADEM KARATEPE 85.000 % 13,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HATİCE ÖZKAPLAN 76.754 % 12,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
VELİ CENGİZ 55.000 % 8,62 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SERKAN ÇİLİNGİR 50.000 % 7,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
YAVUZ SELİM KARAMAN 40.889 % 6,41 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK 40.000 % 6,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
CEMİL CENGİZ 39.000 % 6,11 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076380


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Tam 6.629 6.692 -3,00  
Yarım 3.230 3.272 -1,00  
Çeyrek 1.620 1.635 0,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,57 -0,06  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 -0,01  
B. Petrol 96,36 96,36 1,71  
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