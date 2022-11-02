***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [HEKTS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarHektaş Ticaret T.A.Ş.'nin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 637.847 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Saygılarımızla,OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıADEM KARATEPE 85.000 % 13,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHATİCE ÖZKAPLAN 76.754 % 12,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaVELİ CENGİZ 55.000 % 8,62 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSERKAN ÇİLİNGİR 50.000 % 7,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaYAVUZ SELİM KARAMAN 40.889 % 6,41 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMEHMET SELİM TUNÇBİLEK 40.000 % 6,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaCEMİL CENGİZ 39.000 % 6,11 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076380BIST